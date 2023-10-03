الدفاع الروسية: سقوط 700 جندي أوكراني بين قتيل وجريح

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي بلغت نحو 700 جندي بين قتيل وجريح، وتم إسقاط 58 طائرة مسيرة وتدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) أن القوات أحبطت 3 هجمات شنتها القوات قوات كييف خلال اليوم الماضي، على محور كراسنو-ليمانسك، وتمكنت من القضاء على 65 جنديا أوكرانيا، مشيرا إلى أنه على محور كوبياسنك قضت القوات الروسية على 60 جنديا على الأقل ودمرت دبابتين.

وأضاف أنه في اتجاه دونيتسك أحبطت القوات الروسية 3 هجمات شنتها قوات كييف وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 280 جنديا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير آليات ومعدات عسكرية.. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 58 طائرة مسيرة خلال اليوم الماضي.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 120 عسكريا، وتم تدمير 6 مركبات خلال اليوم الماضي، بينما على محور زابوروجيه قضت القوات الروسية على 90 جنديا أوكرانيا، ودمرت ناقلتي جنود ومدافع هاورتز.. كما دمرت القوات الروسية مستودع أسلحة تابع للواء الميكانيكي 41 التابع في منطقة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.