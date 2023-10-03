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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية

ضبط عناصر تشكيل عصابى
ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية، أحدهم محبوس على ذمة قضية "تزوير"- مقيمين بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية ، وقيامهم بشراء سيارات الحوادث بأسعار مخفضة وإعادة إصلاحها وتزوير رخص التسيير الخاصة بها وإعادة بيعها بموجب عقود "مزورة" وإقتسام حصيلة نشاطهم الإجرامى فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.. وبحوزتهما (3 هواتف محمولة "بفحصها فنيا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد على نشاطهم الإجرامى"). 

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية
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