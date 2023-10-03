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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 7 مطابع بالقاهرة لتقليد وطباعة كتب ومناهج دراسية

ضبط 7 مطابع بالقاهرة
ضبط 7 مطابع بالقاهرة
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نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 7 مطابع بالقاهرة لتقليد وطباعة كتب ومناهج دراسية لمراحل تعليمية مختلفة بدون ترخيص.
 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام القائمين على إدارة 7 مطابع "بدون ترخيص" كائنين بدائرة قسمى شرطة "عين شمس  - السلام أول" بالقاهرة بتقليد وطباعة كتب ومناهج دراسية لمراحل تعليمية مختلفة بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.        
 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على المطابع المشار إليها.. وبحوزتهم كميات كبيرة من الكتب الدراسية لمراحل تعليمية مختلفة وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الكتب الدراسية مطابع بالقاهرة لتقليد وطباعة كتب ومناهج دراسية
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