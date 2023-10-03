نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 7 مطابع بالقاهرة لتقليد وطباعة كتب ومناهج دراسية لمراحل تعليمية مختلفة بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام القائمين على إدارة 7 مطابع "بدون ترخيص" كائنين بدائرة قسمى شرطة "عين شمس - السلام أول" بالقاهرة بتقليد وطباعة كتب ومناهج دراسية لمراحل تعليمية مختلفة بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على المطابع المشار إليها.. وبحوزتهم كميات كبيرة من الكتب الدراسية لمراحل تعليمية مختلفة وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.