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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وقوع زلزالين بقوة 5.3 و6.3 درجة على مقياس ريختر في نيبال

زلازل
زلازل
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أعلن مركز بحوث ومراقبة الزلازل في نيبال اليوم /الثلاثاء/ وقوع زلزالين بشمال غرب البلاد بقوة 5.3 و6.3 درجة على مقياس ريختر شعر به سكان العاصمة الهندية نيودلهي.
ووردت تقارير من نيبال حول تدمير العديد من المنازل في مقاطعة "بايهانغ" وقطع الكوبري الذي يربطها بالمناطق المجاورة بسبب انهيار أرضي، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
وتعمل السلطات حاليا على إرسال الآلات اللازمة لإعادة فتح الطريق الرئيسي، وحصر حجم الأضرار الناجمة عن الزلزالين.

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زلازل نيبال
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