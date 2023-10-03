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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة: ضبط مخزن لتعبئة وتخزين المعسل بدون ترخيص بقصد الاحتكار بأبو النمرس

ضبط مصنع معسل
ضبط مصنع معسل
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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف جهود الرقابة ومنع أى محاولات للتلاعب بالأسعار والغش التجارى والقضاء على الممارسات الإحتكارية والتأكد من التزام المنشأت بأشتراطات الحماية المدنية. 
وفى هذا الإطار نجحت جهود أجهزة محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبوالنمرس فى ضبط مخزن لتخزين وتعبية المعسل وسط الكتلة السكنية بدون الالتزام باشتراطات الحماية المدنية وتخزينه بدون ترخيص بطريق المريوطية نطاق شبرامنت.

وعلى الفور تم غلق وتشميع المصنع ومصادرة الكميات المضبوطة بالمخزن والتى تقدر بحوالي ربع طن معسل معبئة ومعدة للتداول بالأسواق وتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليه.

ووجه اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مباحث ومديرية التموين ومديريات الشئون الصحية والطب البيطرى بإستمرار حملات الرصد والمتابعة الدورية للأسواق للتأكد من سلامة السلع والمواد الغذائية المتداولة.

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محافظة الجيزة ضبط مخزن لتعبئة وتخزين المعسل بدون ترخيص مركز ومدينة ابو النمرس طريق المريوطية نطاق شبرامنت
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