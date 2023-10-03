"صباحا أم مساء".. ما هو الوقت الأمثل لممارسة الرياضة؟

تمثل السمنة شبح هذا العصر للغالبية العظمى من الناس، فالجميع لديهم تطلعات للحصول على جسم رشيق وقوام متناسق، وهناك دائما تطلع للمزيد من الأناقة والمظهر الجذاب، فيقوم الناس باتباع الحميات الغذائية القاسية لأن ممارسة الرياضة تتطلب وقت وجهد، ويصعب في كثير من الأحيان التوفيق بين أوقات العمل والدراسة والذهاب للصالات الرياضية.

وتكشف "البوابة نيوز" دراسة جديدة توضح الوقت الأمثل والطريقة الآمنة لممارسة الرياضة.

أكدت دراسة جديدة نشرتها "سي بي اس نيوز" الأمريكية، أن الوقت الذي يختاره الشخص لممارسة التمارين الرياضية يكون له تأثير كبير على عملية فقدان الوزن بشكل متوازن وصحي، وظل النقاش حول أفضل وقت في اليوم لممارسة التمارين الرياضية محط جدال منذ سنوات، حيث كانت الأبحاث والدراسات متضاربة.

ووفق نتائج الدراسة، فقد تم استخدام نتائج مسح وطني سابق، شمل أكثر من 5 آلاف شخص ما بين 2003 و2006، ولاحظ الباحثون "وجود ارتباط قوي" بين ممارسة التمارين وانخفاض السمنة لدى المجموعة التي كانت تمارس الرياضة في الصباح، كما وجدت أن أصحاب التمارين الصباحية "لديهم أيضا أدنى مؤشر لكتلة الجسم"، وكانت "الفئة الصباحية" تضم نسبة أكبر من النساء مقارنة مع الرجال، مما يشجعهم طوال اليوم لاستهلاك سعرات حرارية أقل.

ومن جانبها، قالت الطبيبة المتخصصة في فقدان الوزن، الدكتورة سو ديكوتيس لـ"سي بي إس نيوز" الأميركية، أن أفضل تمرين هو أي شيء يمكنك القيام به بشكل مستمر ومعتدل بهدف تنشيط الدورة الدموية وتشجيع الجسم على حرق السعرات الحرارية الزائدة، وأضافت "ديكوتيس" ما أنصح به الناس دائما هو ممارسة التمارين الرياضية عندما يستطيعون ذلك، ومن الأفضل أنه إذا كان من الأسهل والأكثر ملاءمة لك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في الصباح، فافعل ذلك بلا تردد، وإذا لم تتمكن من القيام بذلك حتى فترة ما بعد الظهر، فقم بذلك أيضًا، لكن ضع الرياضة نصب أعينك ومن روتين حياتك اليومي قدر المستطاع.