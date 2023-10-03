الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا تجددان التزامهما بتعزيز الأولويات المشتركة

الثلاثاء 03/أكتوبر/2023 - 10:06 ص

جددت الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا التزامهما بتعزيز الأولويات المشتركة، بما في ذلك التجارة والاستثمار والبنية التحتية والصحة والمناخ.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء خلال مكالمة هاتفية بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ونظيره من جنوب إفريقيا سيدني موفامادي.

وأكد مستشارا الأمن القومي مجددًا الشراكة القوية بين جنوب إفريقيا والولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا، أكد الجانبان مواصلة التشاور بشأن سبل تحقيق سلام عادل ودائم.

وشكر مستشار الأمن القومي الأمريكي، في البيان، مواطني جنوب إفريقيا على استضافتهم منتدى قانون النمو والفرص لإفريقيا (أجوا) في أوائل نوفمبر المقبل، مؤكدًا أهمية هذا التشريع التاريخي لعلاقات الولايات المتحدة مع المنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، أعرب "سوليفان" عن تعازيه لوفاة السياسي والدبلوماسي والناشط المناهض للفصل العنصري في جنوب إفريقيا عزيز باهاد، الذي ألهم مواطني جنوب إفريقيا والأمريكيين على حد سواء لالتزامه الثابت بالسلام والعدالة والمساواة العرقية.