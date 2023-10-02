تيسير مطر: قرار السيسى الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أسعد ملايين المصريين

أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الاحزاب المصرية، ان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية لفترة جديدة ، ادخل السعادة على قلوب المصريين بل ادخل على نفوسهم الاطمئنان.

وقال النائب تيسير مطر ،ان جميع قيادات واعضاء حزب ارادة جيل اعربوا عن سعادتهم وشكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى باعلانه هذا القرار فى ختام مؤتمر حكاية وطن .

واشار الى ان انطلاق مسيرات التاييد فى شوارع مصر كانت بمثابة رسائل حب من الشعب للقائد واننا نعاهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ان نظل اوفياء له من اجل العبور بمصر الى الجمهورية الجديدة التى نحلم بها جميعا.