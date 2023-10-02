مواطنون وأحزاب يعلنون تأييدهم للرئيس السيسي عبر السوسيشال ميديا

تداولت صفحات الموقع الاجتماعي “فيس بوك” وصفحات السوسيشال ميديا العديد من الصور لتأييد المواطنين الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوليه فترة رئاسية جديدة، لاستكمال الانجازات، ورفع آلاف المواطنيبن في مختلف المحافظات الاعلام المصرية وصور للرئيس والهتافات الداعمة.

فيما نظمت الأحزاب السياسية ومنها حزب مستقبل وطن مسيرة لدعم الرئيس لتولية فترة رئاسية جديدة لإسنكمال مسيرة التنمية، وأعلنت الأحزاب السياسية دعمها للرئيس السيسي.

ويذكر ان المئات من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة تجمعوا بميدان الجلاء بالدقي، للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر، وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية القادمة.



ورفع المشاركون أعلام مصر وصور الرئيس السيسى، كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030، مرددين هتافات: "كلنا معاك"، "بنحبك يا سيسي"، "كمل يا ريس واحنا معاك" يلا نشوف احتشاد المواطنين بميدان الجلاء تأييدا للرئيس السيسي..

وشهدت احتفالية الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، ومطالبة الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024، بالقاهرة تواجد وانتشار كبير للمرأة المصرية.



ومن جهته أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه لفترة رئاسية جديدة وذلك خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن »، في يومه الثالث، بحضور نخبة من الوزراء ورموز المجتمع.

وشهد الرئيس السيسي خلال مؤتمر «حكاية وطن » عرضا خاصا عن التهديدات التي تعرضت لها مصر ودول المنطقة وحرص الدولة المصرية لإصلاح الوضع في الداخل، وإقامة علاقات خارجية تحمي أمنها القومي، وعززت علاقاتها الخارجية كما دعمت الأشقاء في المنطقة نتيجة لنشاط الخارجية المصرية خلال مشاركته في مؤتمر حكاية وطن.

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