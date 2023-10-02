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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير خارجية النمسا: اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في كييف إشارة قوية للتضامن معها

وزير خارجية النمسا
وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج
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بدأ وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج اليوم زيارة إلى أوكرانيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف في إطار اجتماع غير رسمي للمجلس.

وأوضح شالينبرج - في تصريح، اليوم الاثنين، أن الاجتماع يمثل "إشارة قوية للتضامن" مع أوكرانيا والتي تدافع عن نفسها ضد الحرب الروسية منذ فبراير 2022.

وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد أعلن عن الاجتماع قبل أسبوعين تقريبًا لكنه لم يحدد موعدًا محددًا لأسباب أمنية.

يشار إلى أنه بصرف النظر عن المجالس التي انعقدت خلال الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك، فهذه هي المرة الأولى التي ينعقد فيها مجلس وزراء الخارجية ليس في الاتحاد الأوروبي ولكن في دولة خارج الاتحاد.

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النمسا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي
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