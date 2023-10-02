الرابطة الدولية للابداع الفكري والثقافي تعقد ندوة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر الأربعاء المقبل

تقيم الرابطة الدولية للابداع الفكري والثقافي بفرنسا والمبادرة الوطنية للتسامح، ندوتها للاحتفاء بذكري اكتوبر العطره يوم الاربعاء المقبل، الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتي يستضيف فيها الدكتور الجليل فاروق الباز الرئيس الشرفي للرابطة الدولية للابداع الفكري والثقافي وعضو شرف المبادره الوطنيه للتسامح الخبير العسكري اللواء سمير فرج، للحديث عن حرب أكتوبر العطرة.

وأفادت الدكتورة جيهان جادو الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للابداع الفكري والثقافي، إن حرب اكتوبر الهامة لها في نفوسنا جميعا ذكري عطرة فكانت ملحمة وطنية من الطراز الاول اجتازتها قواتنا المسلحة الباسلة ببراعة وحققت نصر كبير تفتخر به الاجيال الجديدة وانها كانت خير مثال للتسامح فقد اختلط رمل سينا بالجنود المسلمي والمسيحون معا دون تفرقة، لذلك كان لابد لنا القاء الضوء علي اهمية هذه الحرب وما تركته من اثار ايجابية رائعه في قلب كل مصري وطني شريف يحب مصر.

