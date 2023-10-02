دينا الوديدي تختتم الدورة الثالثة من مهرجان "هي الفنون" .. صور

أحيت المطربة دينا الوديدي ختام فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان "هي الفنون"، في مركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية في وسط البلد، تحت رعاية وزارة الثقافة، وبدعم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الاتحاد الأوروبي، واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية.

وشهدت فعاليات المهرجان الداعم لمواهب المرأة، والتي استمرت لمدة 4 أيام متتالية، مجموعة متنوعة من أبرز الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية لفنانات موهوبات من جميع أنحاء العالم، والتي تنوعت ما بين المسرح، عروض الرقص المعاصر، الحفلات الغنائية وورش العمل المختلفة، وعروض الأفلام وغيرها.

واختتمت فعاليات المهرجان بحفل غنائي لدينا الوديدي، التي أمتعت الحضور بتوليفة من أغنياتها الشهيرة، بأدائها الحيوي والحماسي وبأسلوبها الذي اعتاد عليه الجمهور في إعادة صياغة للتراث بطريقتها، والذي تموج فيه بين الفنون التقليدية والغناء الشعبي بالموسيقى الحديثة، وتغنت بمجموعة من أعمالها الخاصة كان منها السيرة الهلالية، على ورق الفل، مشروع النيل وتدور وترجع، إضافة إلى بعض الأغاني من ألبومها الغنائي الجديد "خمس فصول".