محافظ قنا يبحث أوجه التعاون المشترك مع الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء

بحث اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أوجه التعاون المشترك فى مجال الزراعة والتكنولوجيا الحديثة مع وفد الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضى الزراعية والمستصلحة، وكذا الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي التي تقدمها الهيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، الدكتور عبدالعزيز بلال رئيس شعبة التطبيقات الزراعية والتربة بالهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، الدكتور محمد السيد باحث بالهيئة، الدكتور محمد امام باحث بالهيئة، محمود يوسف مدير مركز المعلومات والمشرف على المراكز التكنولوجية، المهندس كمال محمود وكيل وزارة الرى، علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، المهندس محمد نصر مدير عام إدارة البيئة، المهندس وليد مدير إدارة التخطيط العمرانى، أشرف ابوالقاسم مدير وحدة استرداد أراضى الدولة، والمهندس حسام الدين طه مدير وحدة المتغيرات المكانية، ومسئولى مديرية الزراعة، والمياه الجوفية، وعدد من القيادات التنفيذية.

استمع محافظ قنا، والحضور إلى عرض توضيحى حول مهام واختصاصات الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، كما اطلع المحافظ على مجموعة من الدراسات التى أجراها الباحثين بالهيئة من خلال تقنية الاستشعار من بعد، حول مساحات الأراضى المنزرعة بمحافظة قنا، وتصنيف الزراعات الأساسية بالمحافظة، ومساحة كل منها.

كما تطرق العرض إلى شرح دور الهيئة في دراسة الأراضى الزراعية، وتحديد جودة التربة، وإعداد دراسات للتراكيب المحصولية المناسبة وفقا لظروف التربة ونوع المياه المتوفرة، وكذلك أماكن توافر المياه الجوفية.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، حرصه على التعاون البنّاء والمثمر مع الهيئة في إعداد الخرائط الاستثمارية والمعلوماتية المتكاملة، لإستغلالها كمرجع يمكن الاعتماد عليه فى اختيار المحاصيل الزراعية المناسبة لنوعية التربة ودرجات الحرارة، لتحقيق اعلى إنتاجية للفدان، موجها المسئولين بتحديد احتياجات المحافظة في القطاعات التنموية المختلفة، حتى يتسنى الاستفادة من خبرات الهيئة في كافة القطاعات.

كما أعرب وفد الهيئة برئاسة الدكتور عبدالعزيز بلال عن سعادتهم باستقبال المحافظ لهم، واهتمامه بالدراسات البحثية التى تم عرضها خلال الاجتماع، مؤكدين استعداد الهيئة للعمل على أرض المحافظة بما يؤدي للاستثمار الأمثل والتنمية المأمولة بمختلف القطاعات بما يعود بالنفع على المواطنين، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل من خلال رؤية منهجية واضحة على أسس من البحث العلمي، للعمل على تحديد الرؤية المستقبلية لمختلف محاور التنمية، لافتا إلى أن آليات عمل الهيئة تتمثل إعداد الدراسات الخاصة بالتنمية الزراعية، والآبار الجوفية، واستخدامات الأراضي، والمتغيرات المكانية، والأحوزة العمرانية، والثروات المحجرية، والتدريب العملي.