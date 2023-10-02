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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رفع تعديات مقاهي العجوزة والعمرانية خلال حملات مسائية

حملات محافظة الجيزة
حملات محافظة الجيزة
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تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى المواطنين الخاصة بوجود تعديات علي الطريق العام ومخالفات لعدد من المقاهي والكافيهات بأحياء العجوزة والعمرانية. 
وقد دفعت محافظة الجيزة بحمله من خلال حي العجوزة لتحقيق الانضباط بشوارع الإعلاميين وخلف مسرح البالون والتي اسفرت عن رفع كافه التعديات للمقاهي والكافيهات وغلق المنشأت المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها . 
كما قام حي العمرانية بشن حملة بشوارع ترعه الزمر و محمود الزكي من شارع خاتم المرسلين وتم رفع محتويات مقهى زهرة الخليج ومقهى موكا لاستغلالهم أرصفة المشاة  ووضع الكراسي والترابيزات وإيداع المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الاجراءات القانونية بمعرفه وتواجد الادارات المعنية  . 
وكلف المحافظ بالمتابعة الدورية للمناطق محل الشكوي والتعامل الفوري حيال أي مُخالفات.

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استجابات لشكاوي متابعي الصفحه أحياء العجوزة والعمرانية محافظة الجيزة رفع كافه التعديات للمقاهي والكافيهات
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