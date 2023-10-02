وزيرة التضامن: منذ 2014 كانت العدالة الاجتماعية مطلبًا رئيسًا للشعب

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن موازنة التضامن وصلت لزيادة لم تشهدها من قبل بفضل توجيهات الرئيس السيسي للاستثمار في البشر من أجل الأجيال القادمة.

ولفتت القباج، خلال كلمتها في مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه ومنذ العام 2014 كان المطلب الأساسي من الشعب هو تحقيق العدالة الاجتماعية ولذلك وضعت الدولة الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها.

وأضافت أن خطة الدولة للحماية الاجتماعية تضمنت الاعتناء بكافة طبقات المجتمع وتقدم الدعم الاجتماعي والرعاية لعدد كبير من الفئات ولاسيما 18 % من الأسر التي تعولها امرأة، و10.8 % من المعاقين، بجانب نحو 30 مليون مواطن من برنامج تكافل وكرامة، ونحو 10.4 مليون مواطن من أصحاب المعاشات .

واوضحت أنه منذ 2014 كانت العدالة الاجتماعية مطلبًا رئيسًا للشعب، لذلك كانت على رأس الأولويات وأقررنا سياسات للحماية الاجتماعية لجميع طبقات الشعب وبصفة خاصة من هم أولى بالحماية والرعاية.

وأضافت أن مخصصات وزارة التضامن وصلت لزيادة لم تشهدها من قبل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي الذي كان يقول: "إياكم والمواطن البسيط" وكانت توجيهاته الدائمة تؤكد ضرورة الاستثمار في البشر.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء، إلى جانب إقرار تشريعات تحمي الفئات المختلفة مثل المرأة ولاسيما المرأة المعيلة وذوي الاحتياحات الخاصة وأصحاب المعاشات والطفولة المبكرة وأسر الشهداء والغارمين والغارمات ضمن جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.