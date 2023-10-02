وزير الصحة: تخصيص تريليون جنيه للقطاع من 2014 حتى 2023

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن القضية السكانية هي قضية حاكمة في قطاع الصحة نظرًا للاحتياجات الضرورية، مضيفا أن الصعيد كان يعاني من ضعف كبير جدًا في هذا القطاع؛ لذلك كان على رأس أولويات القيادة السياسية التوسع في القطاع الصحي في كل منطقة في مصر.

وأوضح في كلمته خلال مؤتمر مستقبل وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تريليون جنيه تم تخصيصها من 2014 حتى 2023 للقطاع الصحي، متابعا أن كورونا كان تحديًا كبيرًا والكثير لا يعلم كواليس التعامل معها وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار، وبالتالي كانت معادلة صعبة بألا يتم الإغلاق الكامل، وكذلك تقديم الخدمة لحماية مواطني مصر والوصول إلى 60 % تم تطعيمه باللقاح.

وأكد أن الدولة المصرية نجحت في التواجد خلف كل مواطن منذ عام 2014 وحتى 2023، مشيراً إلى أن منظومة التأمين الصحي الجديدة ستغطي جميع المواطنين، وذلك بدون الارتباط بالوظيفة أو الدخل.

وأوضح أنه من المستحيل تعامل المستشفيات التي تم بناؤها على عدد سكان 25 مليون مواطن في عام 1950، يستطيع التعامل مع عدد سكان يصل لـ 105 ملايين مواطن، لذا عملت الدولة على إنشاء وتطوير المستشفيات منذ عام 2014 وحتى اليوم.