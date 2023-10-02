ads
الإثنين 02 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"القابضة للمياه" توقع بروتوكولات مع منافذ جديدة للدفع الالكتروني

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، بروتوكولات تعاون مع إحدى شركات الدفع الالكترونى، بحضور أحمد الطنطاوي عضو مجلس إدارة الشركة، وذلك في ضوء تعزيز الشركة القابضة لتسهيل خدمات السداد الالكتروني وتوفير طرق دفع متعددة، وتقديم خدمة الدفع  الالكتروني لفواتير المياه للتسهيل على المواطنين سداد الفواتير بكل سهولة ويسر.

وأضاف المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن هذا التعاون تفعيلاً للدور الرائد الذي تقوم به الشركة القابضة في التحول الرقمي وتسهيل شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أي مكان ودفع فواتير المياه الكترونيا للعدادات المميكنة علي مستوي الجمهورية، وتنظيم عملية التحصيل الالكتروني.

وقال رئيس القابضة للمياه، إن الشركة تسعى دائما للتعاون مع كافة الجهات والشركات التى تقدم حلولا تكنولوجية موجها ادارة تكنولوجيا المعلومات بتقديم الدعم والتعاون لسرعة تقديم الخدمات وتحقيق الاستفادة المرجوة منها للمواطنين.

ads
أحمد الطنطاوي التحصيل الالكتروني الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي العدادات مسبقة الدفع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
ads