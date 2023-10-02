"القابضة للمياه" توقع بروتوكولات مع منافذ جديدة للدفع الالكتروني

وقعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، بروتوكولات تعاون مع إحدى شركات الدفع الالكترونى، بحضور أحمد الطنطاوي عضو مجلس إدارة الشركة، وذلك في ضوء تعزيز الشركة القابضة لتسهيل خدمات السداد الالكتروني وتوفير طرق دفع متعددة، وتقديم خدمة الدفع الالكتروني لفواتير المياه للتسهيل على المواطنين سداد الفواتير بكل سهولة ويسر.

وأضاف المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن هذا التعاون تفعيلاً للدور الرائد الذي تقوم به الشركة القابضة في التحول الرقمي وتسهيل شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أي مكان ودفع فواتير المياه الكترونيا للعدادات المميكنة علي مستوي الجمهورية، وتنظيم عملية التحصيل الالكتروني.

وقال رئيس القابضة للمياه، إن الشركة تسعى دائما للتعاون مع كافة الجهات والشركات التى تقدم حلولا تكنولوجية موجها ادارة تكنولوجيا المعلومات بتقديم الدعم والتعاون لسرعة تقديم الخدمات وتحقيق الاستفادة المرجوة منها للمواطنين.