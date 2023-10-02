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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع 4 طلاب وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب ميكروباص فى التجمع

أرشيفية
أرشيفية
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لقى 4 طلاب مصرعهم وأصيب 5 آخرين حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى منطقة التجمع اثناء توجههم الى المدارس .

تلقت اجهزة الامن بالقاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة 4 طلاب و إصابة 5 آخرين ونقلوا جميعهم الى المستشفى .

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مصرع 4 طلاب انقلاب ميكروباص حادث مروري حادث انقلاب ميكروباص لحادث منطقة التجمع ميكروباص
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