مصرع 4 طلاب وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب ميكروباص فى التجمع

لقى 4 طلاب مصرعهم وأصيب 5 آخرين حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى منطقة التجمع اثناء توجههم الى المدارس .



تلقت اجهزة الامن بالقاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة 4 طلاب و إصابة 5 آخرين ونقلوا جميعهم الى المستشفى .