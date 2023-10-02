تفاصيل الاجتماع الفني للبطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية

شهد الاجتماع الفني للبطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية الذي عقدته اليوم، اللجنة العليا المنظمة للبطولة وتحت إشراف الاتحاد المصري برئاسة حازم حسني رئيس الاتحاد الأفريقي والمصري وعضو الاتحاد الدولي للرماية في مقر قاعة الاجتماعات بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الإيطالي لوتشنو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، روبرت فرنشاك المندوب الفني للاتحاد الدولي والكابتن طارق شرارة مدير البطولة، بالإضافة للحكام المُكلفين من الاتحاد الدولي لإدارة البطولة ومندوبي الدول المشاركة في البطولة.

وناقش الاجتماع الجوانب الفنية للمسابقات والقواعد المنظمة للمشاركات، كما تناول الاجتماع الإجابة على كل الاستفسارات من مندوبي الفرق المشاركة.

ولقد استهل حازم حسني الاجتماع بالترحيب بالدول المشاركة في البطولة التي ستقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي بلدهم الثاني مصر، مؤكداً على بذل قصارى الجهد لتوفير كل سبل الدعم والراحة لجميع الوفود للاستمتاع بإقامة سعيدة طوال أيام البطولة

يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية تقام في الفترة من 1 حتى 10 اكتوبر بمشاركة 250 راميا ورامية من 15 دولة

( الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف ).

وتقام جميع منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية ، على ميادين الرماية العالمية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أن الفائز بالمركز الأول في البطولة الافريقية السادسة عشر للرماية ( بندقية ، ومسدس ) سيتأهل مباشرة لأولمبياد باريس المقبلة 2024.

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