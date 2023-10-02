كورال ومسرح وورش للأطفال ضمن فعاليات قصور الثقافة بـ"دمنهور للكتاب"

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدة ورش فنية متنوعة للأطفال منها ورشة عمل ماسك بالفوم جليتر والشيش، ورشة كيفية صنع لعبة بالكارتون ومسرح عرائس، بجانب مسابقة ثقافية وألعاب تفاعلية مع الأطفال، وورشة حكي، وورشة أوريجامي، ورسم على الوجه، ضمن مشاركة الهيئة بفعاليات الدورة السادسة من معرض دمنهور للكتاب الذي تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمكتبة مصر العامة.

كما شهدت الفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش والمنفذة من خلال فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، عرضا لفرقة كورال قصر ثقافة الطفل بدمنهور قدمت به باقة متنوعة من الأغاني الطربية والوطنية منها "حبيبتى يا مصر، تحيا مصر، أما براوه" بقيادة المايسترو عاصم علاء.

ويستقبل معرض دمنهور السادس للكتاب رواده يوميا حتى الخامس من أكتوبر المقبل من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، وتشارك به هيئة قصور الثقافة بمجموعة متنوعة من أحدث الكتب والإصدارات بأسعار مخفضة للجمهور، إلى جانب الورش الفنية وعروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية التي تقدم يوميا في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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