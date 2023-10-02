شكري نجيب يعود للتدريبات الجماعية لـ"فاركو"

عاد شكري نجيب، لاعب نادي فاركو، للتدريبات الجماعية لفريقه، اليوم الأحد، بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به وتسبب في غيابه المصري البوسعيدي الأخيرة، ليكون مصير اللاعب من المشاركة في اللقاء القادم لفاركو مرهونا بقرار المدرب البرتغالي برونو روماريو.

وغاب شكري نجيب عن تشكيل فاركو أمام المصري الذى ضم في حراسة المرمى: محمد شيكا، في خط الدفاع: جيفرسون إنكاد – عبدالله بكري – محمود البدري – عزمي غومة، في خط الوسط: محمود جهاد – كينجسلاي سوكاري – أحمد البحراوي – رزقي حمرون، في خط الهجوم: عمرو وردة – سيف تيري.

كما غاب عن مقاعد الاحتياط في تلك المباراة والتي ضمت: محمود السيد، محمود عماد، جابر كامل، محمد فخري، أحمد عوض، أحمد الصغيري، أحمد شريف، عمرو جمال، أحمد فؤاد.

وخسر فاركو مباراتين على التوالي في انطلاقة مشواره بالدوري، حيث تلقى هزيمة في الجولة الأولى أمام مودرن فيوتشر، وخسر في اللقاء الثاني من المصري البورسعيدي في اللقاء الذي صاحبه جدل كبير حول القرارات التحكيمية.

ويستعد فاركو لمواجهة سيراميكا في الجولة الثالثة من الدوري، وهو اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل، وهي المواجهة التي يعول عليها المدرب البرتغالي برونو رومارو لتصحيح المسار ومغادرة قاع الدوري.