جلسات اليوم الختامى بمؤتمر حكاية وطن.. أبرزها السياسة الخارجية والأمن القومي والعدالة الاجتماعية والصحة

يواصل مؤتمر حكاية وطن جلساته لليوم الثالث على التوالى؛ إذ تعقد جلسات هامة اليوم وأبرزها جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي فضلًا عن جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، كما يختتم المؤتمر بالجلسة الختامية.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر "حكاية وطن " بالعاصمة الجديدة، كما استعرض الدكتور مصطفي مدبولي إنجازات الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية كما حضر الرئيس السيسي جلسات اليوم الأول ومنها جلسة محور الاقتصاد

ويعقد مؤتمر "حكاية وطن " خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر بإحدى الفنادق بالعاصمة الجديدة، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلا عن الخبراء والمتخصصين في شتي المجالات

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلا عن التحديات التي تواجه الدولة.

كما تقوم القيادة السياسية خلال المؤتمر بالرد على استفسارات المواطنين في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويأتى المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.