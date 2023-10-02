ads
الإثنين 02 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: موسكو مخطئة في افتراض أن بإمكانها "انتظار انتهاء" المساعدات العسكرية لكييف

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن روسيا ترتكب خطأ باعتقادها أن بإمكانها الانتظار حتى انتهاء المساعدات العسكرية الدولية لأوكرانيا.
وأضاف كبير الدبلوماسيين الأوكرانيين عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي “تويتر سابقا”، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين: "ترتكب روسيا خطأً إذا اعتقدت أن بإمكانها "انتظار" المساعدات العسكرية لأوكرانيا. أوكرانيا ستصبح أقوى، والعدوان الروسي سيفشل".
وتابع "إن أوكرانيا لا تحصل على أسلحة من شركائها فحسب، بل إنها تعمل أيضا على "تكثيف الإنتاج المحلي والإنتاج المشترك مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي وخارجه".
وكما ذكرت يوكرنفورم في وقت سابق، لن يؤثر وضع التمويل المؤقت للوكالات الحكومية الأمريكية على إيصال المساعدات إلى أوكرانيا.
 

ads
أوكرانيا المساعدات العسكرية روسيا وزير الخارجية الأوكراني كوليبا
ads