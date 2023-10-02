الهلال ونواذيبو يكملان عقد المتأهلين إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا

صعد فريقا الهلال السوداني وفريق نواذيبو الموريتاني إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ليكملا عقد المتأهلين مع سيمبا التنزاني وأسيك ميموزا الإيفواري.

وفاز الهلال بهدفين مقابل هدف، على أول أغسطس الأنجولي. في الوقت نفسه، تعادل نواذيبو بهدف لمثله مع ريال باماكو المالي.

وتعادل سيمبا التنزاني بهدف لمثله مع باور ديناموز الزامبي، فيما قضى أسيك ميموزا على آمال أهلي بنغازي في الصعود لدور المجموعات، بفوزه 2 / 1، مستفيدا من تعادله بدون أهداف في مباراة الذهاب.

وبات سيمبا الممثل الثاني للكرة التنزانية في دور المجموعات بدوري الأبطال، بعدما سبق أن تأهل غريمه التقليدي يانج أفريكانز للدور ذاته، عقب اجتيازه عقبة المريخ السوداني، بالفوز عليه 3 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الثاني للبطولة.