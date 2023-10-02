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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

العالم الهولندي المثير للجدل يحذر من وقوع زلزال قوي خلال أكتوبر ويحدد موعده المتوقع

العالم الهولندي
العالم الهولندي فرانك هوجربيتس
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حذر العالم الهولندي فرانك هوجربيتس من نشاط زلزلي قوي، لافتا إلى أن الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر "ستكون حرجة"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأوضح فرانك هوجربيتس ذلك في مقطع فيديو نشر على الـ"يوتيوب"، حيث تمت الإشارة إلى أن من المحتمل أن يحدث نشاط زلزالي أقوى في الأيام المقبلة، ومن المحتمل أن يصل إلى ذروته في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر، وربما تصل قوته إلى أعلى من 6 درجات.

وقال في تغريدة على حسابه في موقع "إكس" (تويتر سابقا)، إن من الصعب تفسير هندسة الكواكب مع 4 اقترانات للكواكب موزعة على مدى الأيام العشرة القادمة.

وحذر قائلا: "أستطيع أن أقول.. إن الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر ستكون حرجة".

وأرفق العالم المثير للجدل نشرة تابعة للهيئة التي يتبعها "SSGEOS"، جاء فيها شرح للاقترانات والتحاذي فيما بين الكواكب في الفترة الحالية والقادمة، وتأثيرها المحتمل على الأرض في صورة هزّات أرضية.

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العالم الهولندي زلزال قوي شهر اكتوبر
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