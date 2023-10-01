إخماد حريق مخلفات أشجار بشارع الشعب في العمرانية دون إصابات| صور

الأحد 01/أكتوبر/2023 - 11:53 م

اخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق مخلفات أشجار بقطعة أرض فضاء بشارع سيف الدين ناصر من شارع الشعب بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق مخلفات أشجار بقطعة أرض فضاء بشارع سيف الدين ناصر من شارع الشعب بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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