"إيسترن كومباني" تفوز ببطولة الجمهورية للشركات الـ 56 ببورسعيد للمرة الـ 21

توجت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، ببطولة الجمهورية للشركات الـ 56، لتحتفظ "الشركة الشرقية" بالبطولة للعام الحادي والعشرين على التوالي، يأتي ذلك استكمالًا لمسيرة الإنجازات الرياضية للشركة في الفوز بالبطولات الكبرى، وإعداد ورعاية الأبطال الرياضيين.

تسلم هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، الدرع العام لبطولة الجمهورية للشركات، وذلك في الحفل الختامي للبطولة، بإستاد المدينة الشبابية ببورسعيد ، وسلمه الدرع السيد الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء/ عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعقدت البطولة تحت شعار "شعلة لليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد"، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أعرب هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، عن سعادته بفوز فريق الشركة ببطولة الجمهورية للشركات للعام الحادي والعشرين على التوالي، لتحقق رقمًا قياسيًا في عدد مرات الفوز بالبطولة، وهو ما يؤكد على الموهبة التي يتميز بها ابناء الشركة، ويتماشى مع رؤية الإدارة في دعم المشاركة في البطولات الكبرى لتشجيع العاملين على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة.

قال "أمان"، إن ما يزيد من سعادتنا بالفوز بالدورة الـ 56 بطولة الجمهورية للشركات، تزامنها مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، موجهًا الشكر لفخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمهم وتشجيعهم لممارسة الرياضة، وتطوير المواهب الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية.

يذكر أن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" شاركت بأكبر بعثة في البطولة بقوام 1350 رياضي ومسؤولي أجهزة فنية بمختلف الألعاب الرياضية بالمراحل السنية العمومي، والرواد تحت 35 سنة، ورواد فوق 45 سنة وتصدرت الشركة خلال فعاليات البطولة درع العمومي ودرع الرواد ودرع ذوي الهمم ودرع الفنون والثقافة ، وتم إطلاق شعلة البطولة بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية، تحت شعار "شعلة لليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد".