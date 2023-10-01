ads
الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ستولتنبرج: الناتو يقف متضامنًا مع تركيا في محاربة الإرهاب

الأمين العام لحلف
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، بشدة بالهجوم على وزارة الداخلية في أنقرة.

وقال ستولتنبرج في منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "الناتو يقف متضامنا مع تركيا في محاربة الإرهاب"، متمنيا الشفاء العاجل والتام للجرحى من ضباط الشرطة.

وجاء التفجير، الذي قال مسئولون إنه شمل مهاجمين كانا يحملان متفجرات وحاولا دخول مبنى الداخلية صباح اليوم الأحد، مع عودة البرلمان للانعقاد بعد عطلة صيفية.

ومن بين الموضوعات التي كانت مدرجة على جدول أعمال البرلمان في دورته الجديدة، التصويت على طلب انضمام السويد لحلف الناتو، حسبما ذكرت قناة "تي آر تي" التركية الحكومية.

ads
الناتو ينس ستولتنبرج أنقرة
ads