رئيس مدينة الحسنة بوسط سيناء يتابع انتظام الدراسة لليوم الثاني

قام اليوم سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء بجولة على عدد من مدارس مركز ومدينة الحسنة بمرافقة أحمد سالم مدير التعليم الإعدادي ومحمد جلال الدين رئيس قسم التوجيه بالتزامن مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بالقري بجولات مماثلة علي المدارس بموجب تعليمات موجه من سيادته لتفقد ومتابعة انتظام العام الدراسي الجديد بناءاً على توجيهات لواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وقام بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس بشكل منتظم والاطمئنان على سير الدراسة وذلك مع انطلاق العام الدراسي الجديد وتفقد مدرسة الشهيد أحمد كمال الابتدائيه بالحسنة ومدرسة الاعداديه بنات مدرسة بغداد الابتدائيه المشتركه وإطمأن علي نظافة المدارس وتنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المنظمة وقد إستهلت جميع المدارس بمدينة الحسنة بوسط سيناءاليوم يومها الدراسي بكل جد ونشاط بدأت بتحية العلم وترديد النشيد الوطني وكلمة في طابور الصباح للترحيب بالطلاب الجدد وأخري عن ذكري حرب أكتوبر المجيدة.



كما تابع التزام الطلاب وهيئة التدريس ومدي تحقيق الانضباط الإداري بالمدارس والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف الرسمية وتطبيق مواعيد الحضور والغياب علي الطلاب والمعلمين وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية داخل مركز ومدينة الحسنة.