الداخلية تصطحب أبناء الشهداء فى أول أيام العام الدراسى الجديد

قامت وزارة الداخلية بإيفاد عدد من الضباط والضابطات بمختلف مديريات الأمن لإصطحاب أبناء الشهداء فى أول أيام العام الدراسى الجديد، وإهدائهم حقائب مدرسية تحتوى على كافة متطلباتهم.

جاء ذلك تأكيدًا على أن تضحيات آبائهم الأبطال وسيرتهم العطرة، وأنها ستظل دومًا وسامًا على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال فى التضحية والفداء.

وقد أعرب أبناء الشهداء عن فخرهم وإعتزازهم بحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم مختلف المناسبات عرفانًا بالدور الوطنى الذى قام به آبائهم وذويهم الذين إستشهدوا دفاعًا عن أمن وإستقرار الوطن.

ومن جانبهم أعرب القائمون على العملية التعليمية عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على هذا التقليد السنوى لتتعرف الأجيال القادمة على تضحيات الرجال الذين قدموا أرواحهم من أجل مستقبل مشرق يملؤه الأمل والأمان.