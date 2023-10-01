برلماني: كلنا نقف خلف الرئيس وندعم ترشحه للرئاسة لفترة جديدة لبناء الجمهورية الجديدة

أكد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي هو القائد القادر، والزعيم الأقوى لقيادة البلاد نحو مستقبل أكثر تقدمًا واستقرارا وتحقيق انجازات اكبر مما تم خلال السنوات الماضية.

ونوه “الصيرفي” فى تصريحات صحفية له اليوم، أن تأييد ترشيح الرئيس السيسي للانتخابات المقبلة، يأتي من أجل استكمال المرحلة التي بدأت والإنجازات التي انطلقت منذ 2014 وعلى مدى 10 سنوات في الجمهورية الجديدة، فالبلد كانت في حاجة لزعيم حقيقي بعد الفوضى في 2011، حتى جاء الرئيس السيسي وضبط الأمور واعاد الاستقرار وريادة مصر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى ما قاله الرئيس السيسي في مؤتمر حكاية وطن، قائلا انه واجه الشعب المصري بكل صدق عن الحاضر والتطلع للمستقبل، والتحديات التي تجابه الدولة ودور الاستقرار والتنمية الشاملة في بناء الاوطان.

وتابع أن الدولة تحتاج إلى قيادة حكيمة لمواجهة كل الأزمات التي تمر بها البلاد، ومصر في امس الحاجة للرئيس السيسي ليتسكمل خطواته وإنجازاته من أجل الوطن والتي هى في كل المجالات وأمام الجميع.

واختتم بالقول، الرئيس السيسي هو الأقدر والأجدر على قيادة مصر واعلان بناء الجمهورية الجديدة، والحفاظ على قوتها ومهابتها في المنطقة، مضيفا: أنه نجح بالفعل وبشهادة الداخل والخارج في وضع مصر على الطريق الصحيح نحو المستقبل، وكلنا نقف خلف الرئيس وندعم ترشحه للرئاسة لفترة رئاسية جديدة.