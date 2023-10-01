33 مليار جنيه.. كيف استطاع الرئيس السيسي القضاء على العشوائيات؟

كشف عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مؤتمر حكاية وطن ينم عن وضوح في الرؤية لدى الحكومة والأعمال التي تمت.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم الحديث في مؤتمر حكاية وطن عن المشاريع التي تم إنجازها على أرض الواقع وليس وضع حجر أساس.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الموانئ المصرية يمكنها تخزين 26 مليون حاوية، وبالتالي هذا يجعل مصر مهيأة أن تكون مركز للتخزين العالمي.

ولفت إلى أن الاستثمار يبحث عن البنية الأساسية الحقيقية، موضحا أن التنافسية العالمية تستند إلى البنية التحتية، ولن يذهب مستثمر إلى دولة بدون موانئ وطرق ومرافق.

وأردف عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الطرق المصرية كانت تستوعب 8 ملايين سيارة في 2014، وحاليا بعد التوسع في شبكة الطرق باتت تستوعب 11.5 مليون سيارة.

واستكمل السيد حديثه موضحا أن كل دولة تسعى لتحسين جودة حياة مواطنيها، إضافة إلى كونها جاذبة للاستثمار وهذا يتطلب مشروعات بنية تحتية وتوفير الطاقة والمرافق.

واختتم بأن الإنفاق على تطوير العشوائيات في مصر خلال الفترة التي تراوحت من 2014 حتى 2022 بلغت 33 مليار جنيه.



