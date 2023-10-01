انتظام 116 ألف طالب وطالبة في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد بشمال سيناء

أكد وكيل وزارة التعليم بشمال سيناء حمزه رضوان، علي إنتظام 116 ألف و387 طالبا وطالبة في 627 مدرسة في اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد 2024/2023 وقد سبق وأن تم تجهيز جميع مدارس المحافظة بما تحتاجه من أثاث مدرسي وهيئة التدريس.

كما وجه وكيل الوزارة التعليمات بتخصيص فقرة يومية من الإذاعة المدرسية لعرض الإنجازات والبطولات التي قدمها جنودنا البواسل في حرب أكتوبر المجيدة مع التوعية والإشادة بما حققته العسكرية المصرية بعقد الندوات وتكريم أبناء الشهداء والعمل على غرس القيم والولاء وحب الوطن لدى الطلاب.

وأفتتح اليوم محافظ شمال سيناء عدة مدارس جديدة بالشيخ زويد والعريش وألقى اللواء الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء كلمة هنأ فيها الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد وذكرى المولد النبوي الشريف وانتصار أكتوبر المجيدة.

وقد أعرب وكيل الوزارة عن سعادته بمشاركة المحافظ ومساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون هيئة الأبنية التعليمية للطلاب والمعلمين في أول يوم دراسي والإحتفال بهذه الذكرى العظيمة، وكذلك ذكرى المولد النبوي الشريف وقدم التهنئة لرجال القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة اليوبيل الذهبي بمرور خمسون عامًا على ذكرى أكتوبر المجيد.