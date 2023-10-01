دياب يكشف لـ"البوابة نيوز" كواليس صناعة أغنية "هروني بوس"

تحدث الفنان محمد دياب عن كواليس أغنيته الجديدة "هروني بوس" التي طرحها مؤخرا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وقال دياب في تصريح لـ"البوابة نيوز": سمعت الأغنية عند الملحن محمد يحيى، وأعجبت بها شعرت أنها مختلفة، وعندما أعجبت بها المنتجة آلاء لاشين بدأنا في توزيعها موسيقيا مع الموزع توما، وسجلناها في استوديو ماهر صلاح.

وتابع دياب: حقيقي البوستر جرئ وهي أغنية خادعة اسمها يوحي بأشياء غير مضمونها وعملنا على هذا في الدعاية الخاصة بها وهي عن غدر المقربين.

والتقت “البوابة نيوز” بالنجم جياب خلال احتفاله بإطلاق أغنية "هروني بوس" بحضور صناعها الملحن محمد يحيي والشاعر محمد النجار والمنتج المنفذ للأغنية رامز سليمان، وذلك بعد إطلاق الأغنية على جميع المنصات.

دياب طرح مؤخرا أغنية جديدة لفيلم "وش في وش" وحققت نجاحا كبيرا علي مواقع التواصل الإجتماعي.

وشارك محمد دياب خلال موسم رمضان الماضي، فى بطولة مسلسل تحت الوصاية، بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكي وأحمد خالد صالح ورشدي الشامي ومها نصار ومحمد عبد العظيم وأحمد عبد الحميد وعلي الطيب وثراء جبيل ونهى عابدين وجميل برسوم والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.

