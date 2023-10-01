ads
الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الإسماعيلى يحفز اللاعبين قبل مواجهة الأهلى بصرف مكافأة الفوز على الاتحاد

ايهاب جلال
ايهاب جلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن صرف مكافأة الفوز على الاتحاد السكندري بالجولة الماضية للدوري وذلك لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي بالجولة المقبلة من دوري نايل.

ويرغب مجلس الإسماعيلى فى فرض أجواء التركيز والاستقرار على جنبات فريق الكرة لتحفيزه لمواصلة مشواره بالدورى المصري.

يخوض فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، مساء اليوم الأحد، مباراة ودية مع نظيره كهرباء الإسماعيلية على استاد الإسماعيلية، ضمن خطة الدراويش للاستعداد لمواجهة الأهلي بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

استقر إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، على استمرار الدفع بالتونسى حمدى النقاز في الجبهة اليمنى للدراويش في مباراة الأهلى المقرر لها الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري.

ويأتي هذا القرار بعد تألق حمدى النقاز في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة وتسجيله هدفاً وصناعة هدف آخر ليقود الدراويش للفوز على زعيم الثغر بثلاثية مقابل هدف في أول ظهور له بالموسم الجديد مع الفريق الأصفر.

كان حمدى النقاز تخلف عن انطلاق فترة إعداد الاسماعيلى بسبب أزمة التأشيرة قبل أن يعود ويخضع لبرنامج بدنى مكثف استرد من خلال فورمته الفنية والبدنية.

ads
الإسماعيلي للدوري نصر أبو الحسن مكافأة الفوز الأهلى إيهاب جلال
ads