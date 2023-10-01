الإسماعيلى يحفز اللاعبين قبل مواجهة الأهلى بصرف مكافأة الفوز على الاتحاد

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن صرف مكافأة الفوز على الاتحاد السكندري بالجولة الماضية للدوري وذلك لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي بالجولة المقبلة من دوري نايل.

ويرغب مجلس الإسماعيلى فى فرض أجواء التركيز والاستقرار على جنبات فريق الكرة لتحفيزه لمواصلة مشواره بالدورى المصري.

يخوض فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، مساء اليوم الأحد، مباراة ودية مع نظيره كهرباء الإسماعيلية على استاد الإسماعيلية، ضمن خطة الدراويش للاستعداد لمواجهة الأهلي بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

استقر إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، على استمرار الدفع بالتونسى حمدى النقاز في الجبهة اليمنى للدراويش في مباراة الأهلى المقرر لها الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري.

ويأتي هذا القرار بعد تألق حمدى النقاز في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة وتسجيله هدفاً وصناعة هدف آخر ليقود الدراويش للفوز على زعيم الثغر بثلاثية مقابل هدف في أول ظهور له بالموسم الجديد مع الفريق الأصفر.

كان حمدى النقاز تخلف عن انطلاق فترة إعداد الاسماعيلى بسبب أزمة التأشيرة قبل أن يعود ويخضع لبرنامج بدنى مكثف استرد من خلال فورمته الفنية والبدنية.