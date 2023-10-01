محافظ أسوان يشارك فى المؤتمر الإقليمى الثانى لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالأقصر

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى المؤتمر الإقليمى الثانى الذى عقد بمحافظة الأقصر للإعلان عن المشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى سيتم تصعيدها للمشاركة فى مؤتمر المناخ ( كوب 28 ) الذى تستضيفه دولة الإمارات الشقيقة، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، واللواء أشرف الداوودى محافظ قنا ، واللواء طاق الفقى محافظ سوهاج ، بجانب محمد كمال ممثل وزارة التنمية المحلية ، بالإضافة إلى أصحاب المشروعات الفائزة مقررى وأعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة بمحافظات جنوب الصعيد .

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية أن تنظيم فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تستكمل به الدولة المصرية سلسلة إنجازاتها التى تحققت وتتحقق كل يوم على أرض الواقع بجميع المجالات وقطاعات العمل العام برؤية وإرادة صلبة فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة ربان سفينتها الرئيس السيسى، وهو الذى يتواكب مع الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة، مقدماً شكره وتقديره لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بقيادة الدكتورة هالة السعيد، وأيضاً لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، وكذلك محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ، فضلاً عن التحية والتقدير للتنظيم الرائع والمشرف لفعاليات المؤتمر .

وأشار عطية إلى أنه فى محافظة أسوان تم إختيار أفضل 16 مشروع رائد لإجتيازهم لمعايير متعددة من بين 55 مشروع مكتمل ومطابق للمعايير المنظمة شاركوا بالمسابقة فى الـ 6 فئات من أبرزها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحكومة، والتى سيتم الإعلان عنها ليتم تصعيد الـ 18 مشروع الفائز مؤتمر المناخ بدولة الإمارات .

وأكد أنه تم إعطاء توجيهات للإهتمام بجميع الأفكار التى شاركت بالمسابقة فى محافظة أسوان لتحويلها إلى أفكار قابلة للتنفيذ ونقاط مضيئة تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام .

وأوضح عطية أن قصص النجاح كثيرة ومتنوعة ومتميزة كتبت فصولها من عرق وجهد وإخلاص الجميع فى ظل تحديات عديدة .

ومنح محافظ أسوان الدروع وشهادات التقدير للـ 16 مشروع المشارك بالمؤتمر الإقليمى ، مع منح مبلغ 20 ألف جنيه للمشروع الأول ، و 10 آلاف جنيه للمشروع الثانى ، و 5 آلاف جنيه للمشروع الثالث تقديراً وتحفيزاً لهم.

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