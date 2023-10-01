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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الداخلية الأوكراني: سنحصل على 30 مركبة لإزالة الألغام من شركاء دوليين

الألغام
الألغام
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قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إن بلاده سوف تتلقى حوالي 30 مركبة إضافية لإزالة الألغام من الشركاء الدوليين بحلول نهاية العام الجاري ومن ثم سيكون لدى الوزارة 45 مركبة منها 15 في الخدمة في الوقت الحالي.

ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن الوزير قوله إنه حتى هذه اللحظة تم الحصول على معظم هذه المركبات من مؤسسة بافيت، وأن ثمانية منها قيد الاستخدام حاليا، وسيجرى الحصول على عدد إضافي قريبا.

وقد ذكر كليمينكو أن سويسرا واليابان تساعدان أوكرانيا أيضا بنشاط في جهود إزالة الألغام وتعمل السلطات الأوكرانية على إشراك أكبر عدد ممكن من الشركات في هذا الصدد، كما تعتزم أيضا استخدام مركبات محلية الصنع لإزالة الألغام.

وأشار إلى أن وزارته قامت بالتعاون مع الصناعات الاستراتيجية ووزارة الاقتصاد في اختبار بعض المركبات الميكانيكية المنتجة محليا.

يذكر أن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال ذكر في وقت سابق أنه من المحتمل أن 174 ألف متر مربع من الأراضي الأوكرانية لم يجر تطهيرها حتى الآن من الألغام، وأن جهود ازالة الألغام ستكلف أكثر من 37 مليار دولار.

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الألغام أوكرانيا
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