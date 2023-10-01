رفع 320 طن تراكمات وأتربة بأسوان

واصلت الأجهزة المعنية بالمحليات بإشراف اللواء ياسر عبدالشافى السكرتير العام المساعد، وبالتنسيق مع الجهات المعنية استمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم سلسلة الحملات المكبرة والممتدة على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية لإستكمال أعمال النظافة العامة بالشوارع الداخلية والمناطق السكنية وتلافى كافة الملاحظات التى يرصدها المحافظ أثناء جولاته الميدانية المفاجئة .

وقد شدد اللواء أشرف عطية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف المرور الميدانى اليومى لمتابعة تنفيذ أعمال الكنس والرش والدهانات وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء ، وأيضاً أعمال تمهيد الطرق وإصلاح الكسورات والمشكلات بخطوط وشبكات المرافق العامة ، وغيرها من أعمال التطوير والتجميل اللازمة لإبراز الوجه الجمالى والهوية البصرية المميزة للمحافظة السياحية مع ضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب .

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى بأن حملات النظافة استهدفت أمس مناطق المحمودية والتعاونيات وأرض المعارض وكسر الحجر بوسط مدينة أسوان ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ أعمال الكنس وتفريغ الحاويات ، بجانب رفع تراكمات القمامة والأتربة بمختلف الشوارع وفى محيط المدارس وبين الكتل السكنية بإجمالى 320 طنا .

وقد أضاف السكرتير العام المساعد بأن الحملة كانت بمتابعة سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان وبمشاركة محمد حسين نائب رئيس المدينة وعلاء آدم رئيس حى جنوب ، بالإضافة إلى نواب رئيس الحى والعاملين بالوحدة المحلية بواقع 45 فردا مدعمين بعدد 13 من المعدات الثقيلة والخفيفة وسيارات النقل اللازمة.

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