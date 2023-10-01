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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نيللي كريم عبر «إنستجرام»: "دائما ما تكون ظلام قبل الفجر"

نيللى كريم
نيللى كريم
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نشرت الفنانة نيللى كريم على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، مجموعة من الصور فى أحدث ظهور لها تشارك به جمهورها.

وعلقت على الصور "دائما ما تكون ظلام قبل الفجر"، وظهرت نيللى من خلال الصور بطريقة تصوير ظلامية، مع بعض الضوء الطفيف، تماشياً مع رسالتها التى كتبتها.

شاركت نيللى كريم فى الموسم السينمائى بفيلم "ع الزيرو"، بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، إسلام إبراهيم، خالد الصاوى، جومانا مراد، تأليف مدحت العدل والإخراج ماندو العدل.

وعلى المستوى الدرامى تم عرض مسلسل "ليه لأ" الجزء الثالث ، بطولة نيللى كريم، أحمد طارق، معتز هشام، أمير صلاح، صلاح عبدالله، عايده رياض، تأليف مريم نعوم، والإخراج نادين خان.

يذكر أن الفنانة نيللى كريم شاركت فى الموسم الرمضانى بمسلسل "عملة نادرة"، بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، مريم الخشت، على الطيب، ندى موسى، كمال أبو رية، تأليف مدحت العدل والإخراج محمد جمال العدل.

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نيللي كريم محمد رمضان عملة نادرة جمال سليمان ليه لأ
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