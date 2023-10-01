"المصريين الأحرار" يهنئ الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بمرور 100 سنة على تأسيسها

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، احتفال الكنيسة الإنجيلية بمصر، بمرور مائة عام على تأسيسها بمنطقة مصر الجديدة.

وحضرت فعاليات الاحتفال الدكتورة هبة واصل الأمين العام نيابة عن رئيس الحزب، والكاتب الصحفى ريمون ناجى عضو المكتب السياسي للحزب.

وشهد الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس يوسف سمير، راعي الكنيسة، وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتقدم الحزب بخالص التهاني للكنيسة الإنجيلية قيادة وشعبا بمرور قرن من الزمن على تأسيسها ودورها الريادي في خدمة المجتمع، ونقلت الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب تهنئة رئيس الحزب وقيادات الأمانة المركزية إلى رئيس الطائفة الإنجيلية وراعي الكنيسة والحضور بهذه المناسبة السعيدة مع التمنيات بالتوفيق لمزيد من العطاء والتميز لخدمة الوطن والمجتمع.

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