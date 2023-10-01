انطلاق تدريبات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية

انطلقت اليوم الأحد، تدريبات البطولة الأفريقية السادسة عشر للرماية المسدس والبندقية بميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقام البطولة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية وهي: "الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف.

تأتي التدريبات ضمن برنامج البطولة بمشاركة كل الدول، وجميع الرماة والأجهزة الفنية والحكام، لاختبار الأسلحة والميادين.

وأكد حازم حسني رئيس الاتحاد الافريقي والمصري للرماية أن الفائز بالمركز الأول في البطولة الافريقية السادسة عشر للرماية ( بندقية ، ومسدس ) سيتأهل مباشرة لأولمبياد باريس المقبلة 2024.

وأضاف أن مصر تستضيف البطولة على ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أصبحت حاضنة لكبرى البطولات القارية والعالمية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات فنية كبيرة، حيث تضاهي أفضل ميادين الرماية على مستوى العالم.

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