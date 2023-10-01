السعودية تنظم مسابقة عالمية للابتكار في تحلية المياه

الأحد 01/أكتوبر/2023 - 01:10 م

تنظم المملكة العربية السعودية مسابقة عالمية للابتكار في مجال تحلية المياه، بهدف تعزيز التعاون بين الدول وتحفيز الاستجابة الجماعية للتحديات المائية إقليميا ودوليا، بمشاركة 105 مبتكرين من 27 دولة حول العالم يمثلون مراكز الأبحاث، وجامعات، ورواد الأعمال، والشركات العاملة في صناعة تحلية المياه عالميًا، وذلك على هامش الدورة الثانية لمؤتمر "الابتكار في صناعة التحلية"، الذي يقام في الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2023.

وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي- بحسب بيان لإدارة المؤتمر، اليوم /الأحد/- الدور الرائد للمملكة العربية السعودية في التصدي لقضايا المياه إقليميًا ودوليًا، مشيدًا بإعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، بما يسهم في تعزيز التعاون بين الدول، وتحفيز الاستجابة الجماعية للتحديات المائية.

وهنأ الوزير السعودي الفائزين بجوائز المسابقة، مشيرا إلى أنهم أثبتوا جدارتهم واستحقاقهم للجائزة التي حققت في دورتها الأولى نجاحًا مميزًا، وتتكامل مع الاستراتيجية الشاملة للمياه التي تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه.

بدوره.. قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمملكة المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم، إن الجائزة تعزز الابتكار في مجال صناعة تحلية المياه، مؤكدا الالتزام بالعمل على استدامة موارد المياه، حيث تقوم السعودية بإنتاج 11.5 مليون متر مكعب يوميًا كأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

وأكد أن الوصول لموارد مياه نقية، يتأتى بتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها؛ سعيًا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.

ونوه المحافظ بالابتكارات الفائزة، باعتبارها إنجازًا يعود بالمنفعة على الإنسانية، وتمثل رؤية "التحلية" التي أطلقتها المملكة في أن تكون جزءًا من التوجه الطموح، الذي يعتمد على تطويع التقنية بأعلى المعايير العالمية لخدمتها.

وتوج بجائزة الابتكار العالمية في تحلية المياه (GPID) بالفئة الكبرى، سيد شاه من "أكوا للأغشية" من الولايات المتحدة الأمريكية، عن مشروع "تغيير أغشية التناضح العكسي من خلال الفواصل المصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد"، فيما فاز في المسارات الأخرى للجائزة كلٌّ من: أريان عدلات من "أكتيف للأغشية" من الولايات المتحدة الأمريكية، عن مشروع "الجيل القادم من أغشية تحلية المياه"، ومحمد أنور من "شنايدر إلكتريك" من فرنسا، عن مشروع "محطة تحلية المياه الرقمية المزدوجة المدعومة بالمحاكاة الديناميكية للعمليات".

كما فاز نيك هاينمان من "ديسوليناتور" من هولندا، عن مشروع "تحويل صناعة التحلية بأول منظومة تحلية شمسية- حرارية تعمل على نطاق واسع"، وهاني سعيد من شركة "ميجا فيسيل للمياه" من الولايات المتحدة الأمريكية، عن مشروع "الوعاء الضخم"، وكوانتوم وي من "هارموني للتحلية" من الولايات المتحدة الأمريكية عن مشروع "عملية التناضح العكسي الكمي".

وركزت الجائزة التي يبلغ مجموعها 10 ملايين دولار، على محاور ترتبط بالجوانب البيئية في هذه الصناعة، وفرص خفض استهلاك الطاقة، وخفض التكلفة الرأسمالية والتشغيلية واستخدام التكنولوجيا الجديدة، وفرص التحول في نماذج الأعمال، والدراسات التحليلية المستقبلية ذات العلاقة بالابتكار.

ويأتي الإعلان عن الجائزة ومساندة "التحلية" لهذا التوجه المثمر؛ تشجيعًا للشركات الوطنية والعالمية في دعم هذه المبادرة، لاسيما أنها تشارك في بناء محطات التحلية ذات السعة الكبيرة.