الدورى الإيطالى.. زيركزي يقود بولونيا أمام إمبولى

أعلن تياغو موتا المدير الفنى لفريق بولونيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إمبولي، وذلك بعد قليل على ملعب "ريناتو دال آرا"، ضمن منافسات الجولة السابعه من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق بولونيا كالتالى:

حراسة المرمى: لوكاس سكوروبسكي.

خط الدفاع: توماسو كوراتزا، سام بوكيما، ريكاردو كالافيوري، فيكتور كريستيانسن.

خط الوسط: نيكولا مورو، ريمو فريلير، ريكاردو أورسوليني، لويس فيرجسون، دان ندوي.

خط الهجوم: جوشوا زيركزي.

ويحتل فريق بولونيا المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط، بينما يقع إمبولى فى المركز الـ 19 برصيد ثلاث نقاط.

