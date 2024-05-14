«الداخلية» تُقيم مسابقة رماية لضباط الشرطة بمشاركة نسائية فعالة

أقيمت على ميادين الرماية بأكاديمية الشرطة خلال الفترة من (27 إبريل – أول مايو) مسابقات الرماية السنوية لضباط الشرطة للعام التدريبى 2023/2024 م على مستوى الفرق والفردى وتنافس فيها عدد (480) ضابطاً وضابطة من العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، بمشاركة فعالة من العنصر النسائى، والتى تنظمها الأكاديمية وفقاً لقواعد كلٍ من (الإتحادين الدوليين للرماية العملية IPSC ، ورياضة الرماية ISSF) حيث إضطلع بالتحكيم فيها نخبة من حكام الإتحاد المصرى للرماية.



هذا وتواصل وزارة الداخلية جهودها للإرتقاء بالمستوى التدريبى لرجال الشرطة بغرض تقديم خدماتها الأمنية للوطن والمواطن بحرفية مهنية وفقاً لمعايير الجودة للمؤسسات الأمنية.