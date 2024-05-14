ads
الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

«الداخلية» تُقيم مسابقة رماية لضباط الشرطة بمشاركة نسائية فعالة

فى إطار إستراتيجية
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية للإرتقاء بالمستوى التدريبى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أقيمت على ميادين الرماية بأكاديمية الشرطة خلال الفترة من (27 إبريل – أول مايو) مسابقات الرماية السنوية لضباط الشرطة للعام التدريبى 2023/2024 م على مستوى الفرق والفردى وتنافس فيها عدد (480) ضابطاً وضابطة من العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، بمشاركة فعالة من العنصر النسائى، والتى تنظمها الأكاديمية وفقاً لقواعد كلٍ من (الإتحادين الدوليين للرماية العملية IPSC ، ورياضة الرماية ISSF) حيث إضطلع بالتحكيم فيها نخبة من حكام الإتحاد المصرى للرماية.
  
هذا وتواصل وزارة الداخلية جهودها للإرتقاء بالمستوى التدريبى لرجال الشرطة بغرض تقديم خدماتها الأمنية للوطن والمواطن بحرفية مهنية وفقاً لمعايير الجودة للمؤسسات الأمنية.

أكاديمية الشرطة الاتحاد المصري للرماية الأسلحة النارية