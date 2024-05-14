دبلوماسي روسي: دول "الناتو" تشن حربًا بالوكالة ضد بلادي بتمويلها لأوكرانيا

قال الممثل الدائم لروسيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف جينادي جاتيلوف، اليوم الثلاثاء، إن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تشن حربًا بالوكالة ضد روسيا من خلال تمويل نظام كييف وتزويده بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وقال جاتيلوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن دول الناتو، بدلًا من العمل على تسوية سلمية والبحث عن سبل لاستعادة البنية الأمنية الأوروبية، تشن بعناد حربًا بالوكالة ضد بلادي، وتزود نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب التمويل واسع النطاق التي تقدمه له".

وأوضح أن تمويل الغرب لنظام كييف لا يدفعه فقط إلى ارتكاب جرائم حرب جديدة، بل يؤدي أيضا إلى إطالة أمد الصراع وتأجيجه.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن غياب السيطرة المناسبة على مواقع الأسلحة والمعدات العسكرية يؤدي إلى انتشار الأسلحة، لينتهي بها الأمر في السوق السوداء ومناطق الصراع الأخرى، الأمر الذي يزيد من حدة التهديدات الإرهابية في المنطقة، ضاربًا مثال بالهجوم الإرهابي الذي وقع في 22 مارس في قاعة "كروكوس سيتي هول" في ضواحي مدينة موسكو.