صور.. افتتاح مهرجان كان السينمائي الـ77

شهدت السجادة الحمراء لمسرح قصر المهرجانات بمدينة كان الفرنسية، حضور نجوم السينما العالمية في افتتاح النسخة الـ77 لمهرجان كان السينمائي، والمقام خلال الفترة من 14 إلى 25 مايو الجاري.

وكان من بين الحضور، النجمة الأمريكية ميريل ستريب، جين فوندا، والمخرجة الأمريكية جريتا جيرويج، والتي تترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان، وكذلك النجمة المصرية يسرا، والممثلة الفرنسية جولييت بينوش. ومن بين طرائف السجادة الحمراء وجود الكلب ميسي، الذي خطف الأضواء مؤخرًا في حفل الأوسكار وعقب ظهوره في الفيلم الفرنسي "تشريح سقوط.

ويستقبل الكروازيت هذا العام، نخبة كبيرة من صناع السينما العالمية بما في ذلك المخرج الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا، ومواطنه بول شريدر، وكذلك أحدث أعمال المخرج الإيراني محمد رسولوف «بذرة التين المقدس»، والذي تسبب في سجنه 5 سنوات. وكذلك شون بيكر، الذي يعد أحد أفضل المخرجين في الولايات المتحدة اليوم، وهو صناع أفلام يرضي الجماهير وينجذب إلى حياة الأشخاص الذين يعيشون على هامش المجتمع.

تفتتح فعاليات المهرجان بعرض الفيلم الفرنسي “The Second Act" للمخرج كوينتن دوبيو. يتبع الفيلم المليء بالفكاهة العبثية ممثلين يلعبون دور البطولة في إنتاج فيلم محكوم عليه بالفشل. ويشارك في بطولته النجمة ليا سيدو والممثل فنسنت ليندون، ولويس جاريل.

ويمنح مهرجان كان السينمائي جائزة السعفة الذهبية الفخرية للنجمة الأمريكية ميريل ستريب، وسيكون التكريم الفخري بمثابة عودة ستريب إلى مهرجان كان السينمائي بعد عقود. ويعتبر آخر تواجد للنجمة الهوليودية بالكروازيت عام 1989 من خلال فيلم "Evil Angels a Cry in the Dark" للمخرج فريد شبيسي، والذي فازت عنه بجائزة أفضل ممثلة.

وإلى جانب ستريب، كشف مهرجان كان السينمائي عن تكريم المخرج والكاتب الأمريكي جورج لوكاس، ومنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية خلال ختام النسخة المهرجان.

وقال لوكاس في بيان صحفي: "لطالما احتل مهرجان كان مكانة خاصة في قلبي. لقد فوجئت وابتهجت عندما جرى اختيار فيلمي الأول “THX-1138”، ليجرى عرضه في برنامج جديد للمخرجين لأول مرة يسمى "نصف شهر المخرجين". منذ ذلك الحين، عدت إلى المهرجان في مناسبات عديدة في مناصب مختلفة ككاتب ومخرج ومنتج. يشرفني حقًا هذا التكريم الخاص الذي يعني الكثير بالنسبة لي”.

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