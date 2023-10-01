مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية: تنظيم داعش وراء انفجارات تركيا

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن توقيت وقوع الانفجار مدخل لفهم الرسالة التي سعى إليها منفذو هذه العملية الإرهابية ، مشيرا الى انه ليس الهدف سياسي وانما استغلال لطبيعة اللحظة وهي توجه الرئيس التركي اردوغان اليوم لحضور جلسة برلمان.

واضاف "فرحات" خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الاخبارية"، اليووم الاحد، ان بصمات العملية الارهابية تشير الي ان تنظيم داعش وراء تنفيذ الهجوم، موضحا ان هذا الحدث يرتبط بالهجوم الارهابي الذي وقع في باكستان منذ يومين ، مؤكدا ان تنظيم داعش وراء هذه الهجمات ،مما يكشف عن وجود التنظيم في مساحة جغرافية واسعة من باكستان الي تركيا.

وتابع "فرحات"، ان الانفجار ليس له علاقة باية مؤشرات فيما يتعلق بانضمام السويد الى حلف الناتو بعد موافقة الرئيس التركي اردوغان ، فقضية انضمام السويد ليست وليدة اليوم والاعتماد على هذا السبب غير كافي في فهم اسباب تنفيذ هذه العملية الارهابية ، موضحا ان تنظيم داعش يسعى الى تحقيق اهداف سياسية واعلامية ،فالتنظيم يمزج بين العنف والتوظيف الاعلامي للعمليات التي يقوم بتفيذها.