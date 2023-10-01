"معيط" يغادر الي المغرب 10 أكتوبر لحضور اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد

يغادر القاهرة 10 أكتوبر المقبل وزير المالية الدكتور محمد معيط، متوجها لدولة المغرب، يرافقه أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية وومسئولي وزارة المالية، لحضور اجتماعات الخريف السنوية لعام 2023 في مدينة مراكش المغربية، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.



وأشارت جولى كوزاك مديرة دائرة الإعلام في صندوق النقد الدولي في واشنطن، أن هذه الاجتماعات ستنعقد في احترام للوضع الذي يعيشه المغرب بعد الزلزال، موضحة أن هذه الاجتماعات السنوية ستنعقد وللمرة الأولى منذ 50 عاما في القارة الإفريقية.

وأضافت أن هذا الحدث العالمي يعد فرصة لتحقيق التقارب بين أطراف المجتمع الدولي، في ظروف تتسم بتعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من سلسلة من الصدمات، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا، والحرب في أوكرانيا، وأزمة غلاء المعيشة.

ويعقد وزير المالية، خلال الزيارة، عددًا من اللقاءات والمباحثات الثنائية المشتركة، ويشارك فى عدد من النقاشات والموائد المستديرة، كما يعقد العديد من الاجتماعات التي تتضمن اجتماعًا مشتركًا مع البنك الدولي لتسهيل العمليات التجارية، ويعقد أيضا اجتماعًا مع وزراء مالية دول الكوميسا ومحافظي البنوك المركزية؛ وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية الكلية.

ومن المقرر أن يشارك الوزير والوفد المرافق له في لقاءات مع عدد من المسئولين رفيعي المستوى لعدد من البنوك العالمية وذلك للوقوف على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري وآخر المستجدات والتوقعات الخاصة بمعدلات النمو وميزان المدفوعات والتضخم ومعدلات الفائدة، واستعراض أوجه الإنفاق وإطار المالية العامة والأولويات المتعلقة بخطط التمويل وما قامت به الحكومة المصرية مؤخرًا من مشاريع قومية.