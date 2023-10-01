بدء صرف معاشات أكتوبر 2023 لأكثر من 11 مليون مواطن

الأحد 01/أكتوبر/2023 - 11:02 ص

بدأت اليوم وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 من جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي على مستوي الجمهورية.

وتتابع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاش شهر أكتوبر 2023 لجميع المستحقين البالغ عددهم 11 مليون مواطن بمختلف محافظات الجمهورية .

ويبدأ صرف زيادة المعاشات لأصحابها، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية من شهر نوفمبر المقبل، على أن تصرف بأثر رجعي عن شهري أكتوبر ونوفمبر، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، حيث جاءت بينها زيادة المنحة اللإستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في بيان رسمي للتأمينات الاجتماعية، أن التأمينات قامت بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الاجتماعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلستة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 20/9/2023 وتمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي سيبدأ دور الانعقاد القادم في الأسبوع الأول في شهر أكتوبر، مضيفًا أنه عقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون، سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر، مضافة إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر.