الداخلية التركية: إرهابيان نفذا هجوما بقنابل أمام مديرية الأمن في أنقرة

أعلنت وزارة الداخلية التركية، أن إرهابيان نفذا هجوما بقنابل أمام مديرية الأمن في أنقرة وأحدهما قام بتفجير نفسه.

وأفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل لها، وقوع انفجارين في ميدان كزلاي بمدبنة أنقرة، مؤكدة أن الانفجارين وقعا بالقرب من مقر الوزارات والبرلمان في أنقرة.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك حالة من الذعر تسيطر على ميدان كزلاي حيث وقع الانفجاران، مشيرا إلى أن الانفجارين وقعا قبيل كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح جلسات البرلمان.

وأشار إلى أن هناك انتشار أمني مكثف للقوات التركية بموقع الانفجارين، موضحا أن الداخلية التركية أفادت بإصابة عنصرين من قوات الأمن، وأعلنت أن الانفجارين نفذهما انتحاريان.